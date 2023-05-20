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Коэн о правовой реформе: Израиль был и останется демократией
20.05.2023 13:49 Алина Груднева

Коэн о правовой реформе: Израиль был и останется демократией

Министр иностранных дел Эли Коэн рассказал об обеспокоенности на мировой арене из-за правовой реформы в Израиле.

Соответствующее заявление он сделал в интервью The Jerusalem Post.

"Люди часто спрашивают меня, что я думаю о судебной реформе. Когда я спрашиваю, какая часть реформы их беспокоит, ни у кого нет ответа. Консенсус в Израиле заключается в том, что нам нужен баланс между Кнессетом и БАГАЦем... Я не думаю, что коалиция должна выбирать судей, но я также не думаю, что судьи должны иметь право вето", - подчеркнул Коэн.

По его словам, он всем отвечает, что Израиль был демократической страной до реформы, и останется таковой после ее проведения. В то же время Коэн сказал, что "есть красные линии, за которые нельзя переступать".

"Я был в оппозиции шесть месяцев назад. Я никогда не думал выступать против Израиля или израильской экономики в мире или вовлекать ЦАХАЛ, несмотря на очень трудные решения предыдущего правительства", — подчеркнул он.

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