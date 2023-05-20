



Коэн о правовой реформе: Израиль был и останется демократией

Министр иностранных дел Эли Коэн рассказал об обеспокоенности на мировой арене из-за правовой реформы в Израиле.



Соответствующее заявление он сделал в интервью The Jerusalem Post.



"Люди часто спрашивают меня, что я думаю о судебной реформе. Когда я спрашиваю, какая часть реформы их беспокоит, ни у кого нет ответа. Консенсус в Израиле заключается в том, что нам нужен баланс между Кнессетом и БАГАЦем... Я не думаю, что коалиция должна выбирать судей, но я также не думаю, что судьи должны иметь право вето", - подчеркнул Коэн.



По его словам, он всем отвечает, что Израиль был демократической страной до реформы, и останется таковой после ее проведения. В то же время Коэн сказал, что "есть красные линии, за которые нельзя переступать".



"Я был в оппозиции шесть месяцев назад. Я никогда не думал выступать против Израиля или израильской экономики в мире или вовлекать ЦАХАЛ, несмотря на очень трудные решения предыдущего правительства", — подчеркнул он.