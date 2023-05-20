



Коэн о нормализации с Саудовской Аравией: "вопрос - не если, а когда"

Израиль продолжает активно работать над возможностью нормализации отношений с Саудовской Аравией, что является лишь вопросом времени.



Такое заявление в интервью для The Jerusalem Post сделал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.



"Это вопрос не если, а когда. У нас и Саудовской Аравии общие интересы", - пояснил министр.



По его словам, недавняя нормализация между Эр-Риядом и Тегераном не является препятствием для установления связей Израиля с Саудовской Аравией.



"Иран — враг Саудовской Аравии номер один. Саудовская Аравия сделает все, чтобы помешать им получить ядерное оружие. Соглашение было способом саудовцев послать сигнал американцам, чтобы те активнее работали", — подчеркнул он.



Коэн добавил, что недавно высокопоставленные представители администрации Байдена говорили с наследным принцем Саудовской Аравии о мире с Израилем. Эр-Рияд для этого выдвигает определенные условия для Вашингтона.