



Коэн: новые соглашения о нормализации на подходе

На повестке дня находятся новые соглашения о нормализации отношений между Израилем и рядом стран.



Об этом рассказал министр иностранных дел Эли Коэн в интервью The Jerusalem Post.



По его словам, на подходе соглашения с такими странами, как Нигер, Мавритания, Сомали, Джибути, Малайзия и Индонезия.



"Я надеюсь, что израильтянам будет намного легче посещать Бали. Каждый год нас посещают десятки тысяч индонезийцев, в основном христиан", — пояснил он.



По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, Соглашения Авраама доказывают, что стоит заключить мир с Израилем.



"Мы помогаем странам экономически и технологически. Эти страны нуждаются в нашей помощи в таких вопросах, как сельское хозяйство и водоснабжение", - пояснил он.



Коэн также отметил, что есть цель - удвоить количество стран, чьи посольства будут размещены в Иерусалиме. В ближайших планах - Папуа-Новая Гвинея и еще три государства, которые министр раскрывать не стал.

