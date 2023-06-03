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Коэн: нормализация отношений с саудовцами — вопрос не "если", а "когда"
03.06.2023 08:11 Ирина Демьянова

Коэн: нормализация отношений с саудовцами — вопрос не "если", а "когда"

Министр иностранных дел Эли Коэн в пятничном интервью 13 каналу прокомментировал перспективы соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

“Саудовская Аравия и Израиль имеют общий интерес в укреплении региональной стабильности, борьбе с иранской ядерной угрозой и сотрудничестве в экономической и технологической областях. Саудовская Аравия опасается ядерного Ирана намного больше, чем страх Израиля, потому что Израиль может нанести удар силой, если это необходимо", - сказал Коэн.

"По моей оценке, соглашение с Саудовской Аравией — это вопрос не "если", а "когда". Саудовцы видят наши отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами", — добавил он.
 

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