



Коэн: нормализация отношений с саудовцами — вопрос не "если", а "когда"

Министр иностранных дел Эли Коэн в пятничном интервью 13 каналу прокомментировал перспективы соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.



“Саудовская Аравия и Израиль имеют общий интерес в укреплении региональной стабильности, борьбе с иранской ядерной угрозой и сотрудничестве в экономической и технологической областях. Саудовская Аравия опасается ядерного Ирана намного больше, чем страх Израиля, потому что Израиль может нанести удар силой, если это необходимо", - сказал Коэн.



"По моей оценке, соглашение с Саудовской Аравией — это вопрос не "если", а "когда". Саудовцы видят наши отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами", — добавил он.

