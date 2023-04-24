



Коэн: мы не считаем Иорданию ответственной за контрабанду оружия ее депутатом

Израиль попытался избежать возложения ответственности непосредственно на Амман в понедельник после ареста иорданского парламентария в минувшие выходные по подозрению, по данным министерства иностранных дел Иордании, в контрабанде более 200 единиц оружия и золота в Иудею и Самарию.



“Я думаю, что этот эпизод связан не с Иорданией в целом, а с безответственным преступным деянием, — сказал министр иностранных дел Эли Коэн в интервью новостному порталу Ynet.- Я не хочу возлагать вину на все правительство или весь парламент”.



В то же время Коэн подчеркнул, что, поскольку речь шла об оружии, это был “очень серьезный инцидент, который будет расследован, и мы его тщательно изучаем”.



На вопрос Ynet, что потребует Израиль, чтобы репатриировать депутата в Иорданию, Коэн сказал, что “прежде всего, основное требование, конечно, состоит в том, чтобы привлечь его к ответственности, и что он должен заплатить цену за совершенный им серьезный поступок”.



“Конечно, такой инцидент не может просто пройти мимо, — продолжил он, — и, конечно, тот, кто совершает тяжкое преступление, должен быть привлечен к ответственности и заплатить цену”.



Высокопоставленный израильский дипломат добавил, что министерство иностранных дел и сотрудники службы безопасности находятся на связи с Амманом, и окончательное решение не будет принято до тех пор, пока Израиль не завершит расследование.



