



Коэн: Израиль предоставит Украине кредитные гарантии

В Киеве прошла встреча глав МИД Израиля и Украины — Эли Коэна и Дмитрия Кулебы..



После часовой встречи Коэн объявил, что Израиль предоставит кредитные гарантии на сумму до 200 миллионов долларов для проектов в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры в Украине.



Он также добавил, что Израиль "поможет Украине в разработке умной системы раннего предупреждения" о ракетной опасности.



Израиль, как заявлялось ранее, твердо солидарен с народом Украины, и по-прежнему привержен суверенитету и территориальной целостности Украины", — сказал Коэн.



Кулеба заявил, что "удовлетворен" состоявшимся разговором.



"Израилю прекрасно известен наш список потребностей в области безопасности и обороны. Мы будем ждать принятия решений", — сказал Кулеба.

