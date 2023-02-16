Коэн: Израиль предоставит Украине кредитные гарантии
В Киеве прошла встреча глав МИД Израиля и Украины — Эли Коэна и Дмитрия Кулебы..
После часовой встречи Коэн объявил, что Израиль предоставит кредитные гарантии на сумму до 200 миллионов долларов для проектов в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры в Украине.
Он также добавил, что Израиль "поможет Украине в разработке умной системы раннего предупреждения" о ракетной опасности.
Израиль, как заявлялось ранее, твердо солидарен с народом Украины, и по-прежнему привержен суверенитету и территориальной целостности Украины", — сказал Коэн.
Кулеба заявил, что "удовлетворен" состоявшимся разговором.
"Израилю прекрасно известен наш список потребностей в области безопасности и обороны. Мы будем ждать принятия решений", — сказал Кулеба.