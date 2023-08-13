



Коэн: Израиль не даст добро на консульство Саудовской Аравии в ПА в Иерусалиме

Министр иностранных дел Эли Коэн заявил сегодня утром в интервью радиостанции 103 FM, что Израиль не допустит открытия саудовской дипломатической миссии в Палестинской автономии после того, как Саудовская Аравия объявила о назначении своего первого посла в ПА и консула-нерезидента в Иерусалиме.



“Им не нужно спрашивать у нас разрешения. Они с нами не согласовывали и не должны с нами согласовывать, мы не позволим открыть какое-либо дипломатическое представительство того или иного рода”, — заявил Коэн.



Министр отметил, что этот шаг был мотивирован прогрессом в переговорах о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией: “Саудовцы хотят донести до палестинцев, что они их не забыли. Мы не разрешаем странам открывать консульства. Это несовместимо с нашей позицией”.



"Палестинский вопрос не является главным на переговорах. Ликуд во главе с Нетаниягу, мы привели к предыдущим мирным соглашениям [через Авраамские соглашения], и мы доказали, что палестинцы не являются препятствием для мира. Это не тот вопрос, который будет препятствовать ему. Соглашения могут быть достигнуты, это сложно, но возможно. В конечном итоге важны интересы. Интересы Саудовской Аравии важны не меньше, чем интересы Израиля. Это окно возможностей на 9-12 месяцев, поскольку по истечении этого срока США будут втянуты в сезон выборов", - сказал он.



Говоря о переговорах с Саудовской Аравией, Коэн сказал: "Я не думаю, что корректно вдаваться во все детали. Что касается переговоров между США и Саудовской Аравией, то Израиль является частью этого мирного соглашения. Южная Корея - страна, которая ближе всего к ядерной угрозе, США решили предоставить ей зонтик защиты от Северной Кореи. Я думаю, что оборонный союз - это самый правильный шаг. Я думаю, что все, что происходит на Ближнем Востоке, как в отношении Ирана, так и в отношении Саудовской Аравии, проистекает, прежде всего, из американских интересов".



Он добавил: "Южная Корея - очень развитая страна, которая может приобрести ядерный потенциал. Несмотря на это, она решила по договоренности с США вступить в оборонный союз. Там существует проблема гражданского урана. При продвижении мирных соглашений в целом и с Саудовской Аравией в частности мы в первую очередь исходим из соображений безопасности государства Израиль. Мы не будем вести переговоры здесь. Правильный способ продвижения, на мой взгляд, - это оборонный союз, это правильная вещь в региональном плане. Вопрос о переговорах включает в себя множество компонентов. Есть возможность поговорить с США".

