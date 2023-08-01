



Коэн: Израиль как никогда близок к сделке с Саудовской Аравией

Министр иностранных дел Эли Коэн дал интервью 12 каналу в понедельник вечером, во время которого прокомментировал ход контактов с Саудовской Аравией. Министр заявил, что Израиль как никогда близок к соглашению.



“Израиль как никогда близок к мирному соглашению с Саудовской Аравией. Окно времени, которое у нас есть, — до марта следующего года, когда США вступят в предвыборную кампанию”, — сказал Коэн.



Когда его спросили о сближении Саудовской Аравии с Ираном, он сказал, что это “шоу”, и добавил, что израильско-саудовское соглашение представляет собой “определенный интерес Америки”.



На вопрос о сообщениях о требовании Израиля заморозить строительство в Иудее и Самарии в качестве условия сделки с Саудовской Аравией Коэн ответил: “Было бы неправильно вступать в переговоры сейчас. Палестинский вопрос не является препятствием на пути к миру, как мы доказали Соглашениями Авраама”.

