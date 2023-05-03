



Коэн и Боррель планируют саммит Израиль-ЕС в Иерусалиме

Саммит ЕС-Израиль, вероятно, состоится в Иерусалиме в этом году после того, как министр иностранных дел Эли Коэн и глава ЕС по внешней политике Жозеп Боррель разрядили прошлую напряженность на долгой встрече в Брюсселе во вторник.



Коэн запретил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности совершить официальный визит в Израиль в марте после того, как тот написал в блоге сообщение, в котором, как оказалось, приравнял жертв израильского террора к палестинцам, убитым ЦАХАЛом, а отказ ХАМАСа признать существование Израиля - к политикам коалиции, выступающим против решения о двух государствах. В то время они разговаривали по телефону, и Коэн назвал эти сравнения неприемлемыми.



Встреча Коэна и Борреля во вторник длилась более двух с половиной часов, в том числе встреча один на один длилась более часа.



“Израиль открывает новую страницу в своих отношениях с ЕС, — сказал Коэн. - Мы решили провести саммит ЕС-Израиль в этом году и планируем организовать его в Иерусалиме”.



Боррель и Коэн планируют провести в этом году заседание Совета ассоциации ЕС-Израиль , органа, предназначенного для обеспечения диалога и укрепления отношений между странами, которое, вероятно, состоится в Иерусалиме, сообщило министерство иностранных дел.



Совет не собирался с 2012 по 2022 год, поскольку Израиль отменил его в 2013 году в знак протеста против решения ЕС провести различие между поселениями и остальной частью Израиля во всех соглашениях, а ЕС не согласился проводить дальнейшие встречи в знак протеста против политики в отношении палестинцев. В прошлом году в Брюсселе состоялось первое за десятилетие заседание совета ассоциации.



В заявлении из офиса Борреля было меньше уверенности в том, состоится ли встреча, в нем говорилось только, что он надеется, что она состоится в этом году, но не упоминалось место.



“Проведение Совета ассоциации как высшего институционального уровня двустороннего диалога важно не только для дальнейшего укрепления отношений между ЕС и Израилем, но и из-за важности сотрудничества для решения глобальных проблем, в том числе агрессивной войны России против Украины или региональной роли”, — заявили в офисе Борреля.



Боррель “осудил недавние террористические и ракетные обстрелы израильтян и подчеркнул приверженность ЕС праву Израиля на самооборону”. При этом он заявил, “что любой ответ должен быть соразмерным и соответствовать международному праву” и “выразил обеспокоенность ситуацией на оккупированной палестинской территории”.



ЕС по-прежнему привержен решению о создании двух государств, добавил он и пригласил Коэна присоединиться к призыву Саудовской Аравии и Лиги арабских государств возобновить мирные переговоры с палестинцами на основе Арабского мирного плана.



Коэн попросил Борреля недвусмысленно осудить практику Палестинской автономии по выплате террористам ежемесячной стипендии после нападений на Израиль.

Министр иностранных дел также призвал ЕС усилить санкции против Ирана.

“Пришло время остановить ядерный Иран”, — сказал Коэн.



Накануне поездки Коэн сказал, что его приоритетом является заручиться поддержкой ЕС против Ирана. Союз Тегерана с Москвой укрепил аргументы Иерусалима в Брюсселе против стремления Исламской Республики к ядерному оружию.



Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархейи пообещал Коэну, что ЕС позаботится о том, чтобы не финансировать палестинские учебники, которые подстрекают против Израиля.



“Израиль не возражает против помощи Палестинской автономии, но мы не допустим ситуации, когда эти средства косвенно финансируют терроризм или подстрекательство против Израиля”, — сказал Коэн.



Вархейи также сказал, что ЕС профинансирует дополнительные исследования по подстрекательству и антисемитизму в учебниках по ПА после предыдущего документа по этой теме от 2019 года, согласно офису Коэна.



Кроме того, высокопоставленный чиновник ЕС и министр иностранных дел договорились вместе работать над укреплением и расширением Cоглашений Авраама, заключенных между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко в 2020 году.



Израиль и ЕС также планируют совместную работу по разминированию территории Украины.



Коэн также принял участие в мероприятии, посвященном Федерации еврейских общин Украины и их работе с представителями Хабада и раввинами по спасению жизней в раздираемой войной стране при поддержке Европейской комиссии.



