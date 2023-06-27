



Коэн поговорил с Блинкеном: за насилием в Иудее и Самарии стоит Иран

Министр иностранных дел Эли Коэн побеседовал с госсекретарем Энтони Блинкеном. Темы обсуждения включали нормализацию отношений с дополнительными странами и установление новой даты встречи министров иностранных дел Форума Негева. Последняя встреча форума Израиля, США, стран-участниц Соглашения Авраама и Египта была отложена Марокко из-за поселенческой деятельности Израиля.



Блинкен и Коэн также согласились работать вместе, чтобы гарантировать, что к хаджу следующего года будет заключено соглашение с саудитами, разрешающее прямые рейсы из Израиля в Джидду.



Кроме того, в МИД заявили, что обсудили недавнюю эскалацию насилия в Иудее и Самарии и Коэн заявил, что за этим стоит Иран.



Коэн осудил “события, в которых граждане берут закон в свои руки, и заявил, что правительство применит против них все необходимые средства”.



