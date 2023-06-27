



Коэн: Еще две страны согласились принять участие в саммите Форума Негева

Министр иностранных дел Эли Коэн заявил вчера на заседании комитета Кнессета по иностранным делам и обороне, что по крайней мере две страны, с которыми у Израиля нет дипломатических отношений, должны принять участие в саммите Форума Негева, который должен состояться на следующей неделе в Марокко, сообщает Ma’ariv.



"В течение последних шести месяцев мы работали над продвижением революционных достижений для Государства Израиль, - сказал министр иностранных дел Коэн. - Мы посетили Судан, чтобы заложить основы для мирного соглашения. Мы совершили очень важный визит в Украину, который свел нас с некоторыми арабскими странами. Наша деятельность в Турции, запуск полетов над Оманом, торговые соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами, визы, иранский вопрос, и другие страны".



Широкий акцент был сделан на достижениях, связанных с расширением мирных соглашений и нормализацией отношений, включая закладку фундамента для мирного соглашения с Суданом, открытие воздушного пространства Омана для полетов израильских авиакомпаний и подписание соглашения о свободной торговле с ОАЭ.



В своем обзоре отношений Израиля с Россией министр подробно остановился на заметном достижении: открытии в Иерусалиме филиала российского посольства, что повысит авторитет Иерусалима в глазах всего мира.



Украинский вопрос занимал важное место в обзоре министра, перекликаясь со многими другими обсуждаемыми темами. Министр рассказал членам комитета о своем визите в Киев и встрече с президентом Владимиром Зеленским, а также о деятельности Министерства иностранных дел и Израиля по оказанию помощи Украине, не забывая при этом о целом ряде других вопросов.

