



Коэн — Эрдогану: "Мы продолжим вместе укреплять израильско-турецкие отношения"

Во вторник министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и пообещал продолжить улучшение отношений между странами.



"Мы продолжим вместе укреплять израильско-турецкие отношения", — сказал Коэн Эрдогану.



Министр также выразил соболезнования от имени правительства Израиля и народа Израиля турецкому народу в связи с разрушительным землетрясением, которое произошло в Турции на прошлой неделе.



Коэн пообещал продолжить оказание гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения.



"Отношения между Израилем и Турцией важны для стабильности в регионе. В последнее время мы работаем над тем, чтобы продолжать укреплять их. Дружба измеряется в трудные времена, и в это трудное время Израиль протягивает руку и выражает солидарность с турецким народом", — сказал он.



Ранее во вторник Коэн встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, подтвердив постоянную поддержку Израиля. Среди прочего, они обсудили возобновление прямых авиарейсов между Израилем и Турцией, начиная с этого четверга.

