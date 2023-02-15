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Коэн — Эрдогану: "Мы продолжим вместе укреплять израильско-турецкие отношения"
15.02.2023 10:30 Евгения Маркова

Коэн — Эрдогану: "Мы продолжим вместе укреплять израильско-турецкие отношения"

Во вторник министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и пообещал продолжить улучшение отношений между странами.

"Мы продолжим вместе укреплять израильско-турецкие отношения", — сказал Коэн Эрдогану.

Министр также выразил соболезнования от имени правительства Израиля и народа Израиля турецкому народу в связи с разрушительным землетрясением, которое произошло в Турции на прошлой неделе.

Коэн пообещал продолжить оказание гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения.

"Отношения между Израилем и Турцией важны для стабильности в регионе. В последнее время мы работаем над тем, чтобы продолжать укреплять их. Дружба измеряется в трудные времена, и в это трудное время Израиль протягивает руку и выражает солидарность с турецким народом", — сказал он.

Ранее во вторник Коэн встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, подтвердив постоянную поддержку Израиля. Среди прочего, они обсудили возобновление прямых авиарейсов между Израилем и Турцией, начиная с этого четверга.
 

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