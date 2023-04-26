Коэн: демократия - основная гордость Израиля
Министр иностранных дел Эли Коэн обратился по случаю Дня независимости к дипломатам, находящимся в Израиле.
Он прокомментировал продолжающиеся протесты в стране из-за правовой реформы.
"Израиль является единственной демократией на Ближнем Востоке. Ее демократический характер будет оставаться основной гордостью нашего существования", - сказал он.
По словам Коэна, Израиль является еврейской и демократической страной, которая уважает права своих граждан и меньшинств.
"Так было в течение 75 лет, и так будет в будущем", - подчеркнул он.