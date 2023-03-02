



Коц сравнил атаку в брянской области с Бесланом

Ответственность за террористическую атаку в Брянской области взял на себя «Русский добровольческий корпус», который выступает в конфликте на стороне Украины. Военный корреспондент Александр Коц сравнил заявление РДК с трагедией в Беслане.



Военкор Коц вспомнил слова Шамиля Басаева, который взял некогда ответственность за захват детей в Беслане.

«Сегодня мы воюем не против русского народа, а против русизма. Мы воюем не для того, чтобы убивать людей, а для того, чтобы отстоять свою Свободу», - цитирует Басаева Коц.



По словам военкора, сегодняшняя атака против жителей Брянской области со стороны Киева, которая произошла на следующий же день после заседания коллегии ФСБ, где Владимир Путин поставил перед спецслужбами задачу закрыть границу с Украиной от диверсантов, имеет «исключительно политический характер». При этом Коц отмечает параллельную активность украинских войск информационно-психологических атак, которые «нагоняют жути» в информационном пространстве.



«Никаких тактических и тем более стратегический целей эта акция не преследовала. Как не преследовал их захват роддома в Буденновске или театрального центра на Дубровке. Это политический акт, призванный с одной стороны посеять страх среди мирного населения, а с другой - подорвать его веру в руководство страны, его способность защитить собственных граждан», - пишет Коц у себя в Telegram.



В этом, по утверждению военкора, заключается цель всех терактов. А потому реакция на него должна быть именно как на теракт, с применением принципа коллективной ответственности родственников террористов.

«Ответ должен быть жестким и даже жестоким. Это надо не для того, чтобы наказать. Это надо, чтобы доказать российскому обществу, что мы - сильное государство, которое не спустит на тормозах и не замылит подобные выходки дипломатическими озабоченностями и дежурными возмущениями», - заключает Коц.





