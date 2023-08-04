



Коби Шабтай заявил, что не приветствует митинги полицейских

Комиссар израильской полиции Коби Шабтай выступил в четверг против демонстрации поддержки членами специального патрульного подразделения ЯСАМ их командиру Яиру Хануне, когда его допрашивали за якобы применение чрезмерной силы против протестующих, пишет Times of Israel.



Когда Хануна и еще четверо офицеров, обвиняемых в жестокости полиции, прибыли в Департамент внутренних расследований полиции (PIID) Министерства юстиции для допроса, десятки офицеров в форме собрались снаружи, препятствуя движению транспорта на улице Тель-Авива, приветствовав его прибытие. Некоторые из них кричали: “Мы вас любим!”



Согласно опубликованному в четверг заявлению полиции Израиля, Шабтай сказал старшим полицейским командирам, чтобы они "подчеркнули, что все офицеры должны вести себя по-государственному, как носители униформы, которая является символом лидерства".



Шабтай добавил: "Мы все должны быть осторожны, чтобы не навредить руководящим институтам и сохранить наше существование в качестве аполитичной полицейской силы, которая позволяет проводить законные протесты в соответствии с законом. Поддержка коллег - важная вещь, свидетельствующая о духе организации, но это должно делаться без ущерба для руководящих институтов - я не буду с этим мириться".



“Любое заявление об отклонении от правил со стороны сотрудника полиции будет рассматриваться только официальными органами, а не военно-полевым судом”, — сказал начальник полиции.



