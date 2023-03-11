



Коби Шабтай: я ошибся, я исполню решение юридического советника

Начальник полиции Израиля Коби Шабтай выступил с заявлением для прессы.



Шабтай, комментируя отстранение начальника тель-авивского округа Ами Эшеда, заявил:” Глядя вам прямо в глаза, я должен признать - я ошибся”.



Шабтай сказал, что “перевод” Эшеда на должность начальника управления подготовки полиции “должен был состояться после месяца Рамадана”.



Шабтай заявил, что “исполнит требования законов Израиля и юридического советника правительства”.



Шабтай сказал, что "уже 37 лет стоит в строю и служит стране" и подчеркнул: "Я остаюсь на службе и обязуюсь сделать все возможное для страны и ее граждан".