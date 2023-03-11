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Коби Шабтай: я ошибся, я исполню решение юридического советника
11.03.2023 20:12 Аркадий Бочаровский

Коби Шабтай: я ошибся, я исполню решение юридического советника

Начальник полиции Израиля Коби Шабтай выступил с заявлением для прессы.

Шабтай, комментируя отстранение начальника тель-авивского округа Ами Эшеда, заявил:” Глядя вам прямо в глаза, я должен признать - я ошибся”.

Шабтай сказал, что “перевод” Эшеда на должность начальника управления подготовки полиции “должен был состояться после месяца Рамадана”.

Шабтай заявил, что “исполнит требования законов Израиля и юридического советника правительства”.

Шабтай сказал, что "уже 37 лет стоит в строю и служит стране" и подчеркнул: "Я остаюсь на службе и обязуюсь сделать все возможное для страны и ее граждан".

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