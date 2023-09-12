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Коби Шабтай шокирован линчем подростка в Петах-Тиква
12.09.2023 10:15 Аркадий Бочаровский

Коби Шабтай шокирован линчем подростка в Петах-Тиква


Начальник полиции полиции Израиля Коби Шабтай прокомментировал линч, учиненный подростками в Петах-Тикве.

Кадры жестокого избиения мальчика попали в сеть.

Шабтай заявил: “Речь идет о безжалостной и безграничной жестокости”.

Шабтай похвалил полицию Петах-Тиквы после ареста четырех подозреваемых в линче. Шабтай сказал: "Мы, как полиция, обязаны привлечь подозреваемых, применивших безудержное жестокое и отвратительное насилие, к ответственности и потребовать для них сурового наказания".

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