



Коби Шабтай шокирован линчем подростка в Петах-Тиква



Начальник полиции полиции Израиля Коби Шабтай прокомментировал линч, учиненный подростками в Петах-Тикве.



Кадры жестокого избиения мальчика попали в сеть.



Шабтай заявил: “Речь идет о безжалостной и безграничной жестокости”.



Шабтай похвалил полицию Петах-Тиквы после ареста четырех подозреваемых в линче. Шабтай сказал: "Мы, как полиция, обязаны привлечь подозреваемых, применивших безудержное жестокое и отвратительное насилие, к ответственности и потребовать для них сурового наказания".