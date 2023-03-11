Новости » Политика
Коби Шабтай выступит с драматичным заявлением
11.03.2023 18:50 Ирина Демьянова

Коби Шабтай выступит с драматичным заявлением

Комиссар израильской полиции Коби Шабтай сделает важное заявление для прессы.

Сообщается, что оно будет сделано в 20:00 в субботу вечером в штаб-квартире полиции Тель-Авива.


Бывший начальник полиции, Моше Каради, сказал 12-му каналу: "Я говорил с Шабтаем, и я думаю, что скоро вы узнаете кое-что новое. В трудном разговоре, который у меня был с ним, я думаю, он понял ошибку".

Каради добавил: "Меня попросили выступить на митинге, мы не обязательно связаны с какой-либо политической идентичностью, мы здесь для того, чтобы сохранить независимую полицию Израиля. Держите осужденного преступника Бен-Гвира подальше от полиции".

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы