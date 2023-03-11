



Коби Шабтай выступит с драматичным заявлением

Комиссар израильской полиции Коби Шабтай сделает важное заявление для прессы.



Сообщается, что оно будет сделано в 20:00 в субботу вечером в штаб-квартире полиции Тель-Авива.





Бывший начальник полиции, Моше Каради, сказал 12-му каналу: "Я говорил с Шабтаем, и я думаю, что скоро вы узнаете кое-что новое. В трудном разговоре, который у меня был с ним, я думаю, он понял ошибку".



Каради добавил: "Меня попросили выступить на митинге, мы не обязательно связаны с какой-либо политической идентичностью, мы здесь для того, чтобы сохранить независимую полицию Израиля. Держите осужденного преступника Бен-Гвира подальше от полиции".



