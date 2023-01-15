



Коби Шабтай считает подходящими нынешние правила открытия огня

Начальник израильской полиции Коби Шабтай говорит, что он считает нынешние правила открытия огня подходящими, но не будет напрямую отрицать заявленные планы министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира ослабить их.



Об этом сообщает Times of Israel.



"На мой взгляд, как я это вижу, нынешние правила открытия огня дают полицейским ответы, которые им нужны в различных ситуациях", - сказал Шабтай.



В то же время Шабтай прямо не противоречит Бен-Гвиру, говоря, что "министр может говорить об определенных сценариях" и что ему не нужно "давать какой-либо ответ" до того, как будет проведено углубленное обсуждение вопроса.



Ранее Бен-Гвир заявил, что правила ведения огня силами безопасности должны быть смягчены, чтобы позволить военным стрелять в любого, кто держит камни или коктейли Молотова, представляющие потенциальную угрозу.