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Коби Шабтай: протестующие против реформы не нападали на полицию
09.07.2023 16:54 Ирина Демьянова

Коби Шабтай: протестующие против реформы не нападали на полицию

Во время заседания кабинета министров глава израильской полиции Коби Шабтай заявил, что протестующие против пересмотра судебной системы воздерживаются от нападений на офицеров.

“В этом протестном движении нападения на полицию относительно незначительны”, — сказал он, как сообщает газета "Гаарец", добавляя, что “ни один офицер не был доставлен в больницу для лечения” во время протестов.

Также во время встречи юридический советник прокомментировала блокирование дорог демонстрантами. По ее словам, “не может быть эффективного протеста без нарушения общественного порядка”.

Это заявление Нетаниягу назвал “шокирующим”.
 

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