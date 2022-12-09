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Коби Шабтай: "Полиция останется свободной от политики"
09.12.2022 21:32 Ольга Белозерова

Коби Шабтай: "Полиция останется свободной от политики"

Начальник полиции Израиля Коби Шабтай пообещал, что он будет "начеку", чтобы защитить независимость и силу полиции в связи с ожидаемым назначением члена Кнессета "Оцма Иехудит" Итамара Бен-Гвира министром национальной безопасности.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

"Политические ветры не пронесутся через израильскую полицию. Это мой личный долг, и я намерен его выполнить", - написал Шабтай в открытом письме.

В открытом письме Шабтай подчеркнул, что израильская полиция "действовала на основе профессиональных стандартов при каждом правительстве Израиля на сегодняшний день… эта организация является центральным и ведущим органом в правоохранительных органах Израиля и, как таковая, останется… свободной от политики". 
 

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