



Коби Шабтай: "Полиция останется свободной от политики"

Начальник полиции Израиля Коби Шабтай пообещал, что он будет "начеку", чтобы защитить независимость и силу полиции в связи с ожидаемым назначением члена Кнессета "Оцма Иехудит" Итамара Бен-Гвира министром национальной безопасности.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Политические ветры не пронесутся через израильскую полицию. Это мой личный долг, и я намерен его выполнить", - написал Шабтай в открытом письме.



В открытом письме Шабтай подчеркнул, что израильская полиция "действовала на основе профессиональных стандартов при каждом правительстве Израиля на сегодняшний день… эта организация является центральным и ведущим органом в правоохранительных органах Израиля и, как таковая, останется… свободной от политики".

