



Коби Шабтай: нулевая терпимость к нападениям на полицейских

Командующий Тель-Авивским округом Перец Амар и командующий округом Яркон прибыли в больницу "Ихилов", чтобы поддержать семью полицейского, получившего тяжелые ранения во время беспорядков на акции протеста "Справедливость для Рафаэля" в Тель-Авиве.



Полицейский был ранен предметом, брошенным ему в голову, доставлен в реанимацию и ночью был прооперирован.



В связи с нападениями на полицейских начальник полиции Коби Шабтай выступил с заявлением, он сказал: "Вторую неделю подряд мы являемся свидетелями серьезного ранения сотрудника полиции, что должно заставить всех нас обратить внимание на то, с какой легкостью сотрудники полиции, добросовестно выполняющие свою работу, подвергаются столь жестоким нападениям. На прошлой неделе было совершено покушение на убийство полицейского, а вчера вечером был тяжело ранен полицейский, которому потребовалась операция, и еще пять полицейских получили ранения.



Я еще раз подчеркиваю, что полиция Израиля считает право на протест краеугольным камнем демократической страны и разрешает акции протеста, если они проходят в рамках закона. Но в то же время мы будем проявлять нулевую терпимость по отношению к нарушителям закона и доберемся до каждого из них, как мы добрались до подозреваемого в покушении на убийство полицейского на прошлой неделе. От имени полиции Израиля я желаю скорейшего выздоровления пострадавшим полицейским и обещаю, что мы успокоимся, пока не привлечем к ответственности всех, кто причинил вред полицейским и нарушил закон".