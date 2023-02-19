



Коби Шабтай: Бен-Гвир меня растопчет

Полицейский корреспондент "Гаарец" Джош Брейнер сообщает в газете Гаарец, что напряженность между министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и начальником полиции Коби Шабтаем растет, и, согласно ряду источников в правоохранительной системе, отношения между ними близки к взрыву.



В то время как министр неоднократно заявлял, что полиция продолжит сносить дома в Восточном Иерусалиме, расширит свою деятельность в этом районе - Шабтай противодействует ему и предупреждает о грядущих беспорядках.



Согласно отчету Брейнера, Шабтай участвовал в “торможении” некоторых инициатив министра, включая блокаду палестинских кварталов.



На фоне Рамадана, который начнется в следующем месяце, в органах безопасности считают, что операция по "концентрации усилий", которую Бен-Гвир объявил после автомобильного теракта, в результате которого были убиты трое израильтян, только накалила обстановку в районе и увеличила шансы на вспышку насилия.



Брейнер утверждает, что "Шабтай чувствовал, что Бен Гвир хочет унизить его лично". Так, прибыв на место нападения в Неве-Яаков, министр громко обругал комиссара перед присутствующими и телекамерами, обвинив его в отсутствии сдерживания и потребовав объяснить, почему полиция не действовала более оперативно.



Было слышно, как Шабтай просил Бен Гвира "успокоиться, не кричать" и просил поговорить с ним наедине, но безрезультатно. Он топчет меня", - говорил Шабтай в личных беседах". Еще одним проявлением пренебрежения министра к Шабтаю является его склонность называть его по имени в присутствии подчиненных", - говорит Брейнер.