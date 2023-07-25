



Коби Перец: протестующие - хуже террористов

Певец Коби Перец отреагировал вчера вечером, 24 июля на видео с протестующими против "правовой революции", которые разбили стекло автомобиля с тремя детьми.



Мать, находившаяся за рулем пыталась объехать блокированную дорогу в Иерусалиме



Перец отметил, что он "сдерживался", но в итоге не смог обойтись без самых резких выражений.



"Я воздерживался от того, чтобы написать или прокомментировать то, что здесь творится - но теперь дошли до детей, стариков и женщин", - вырвалось у Переца в ответ на видео инцидента, выложенное Яиром Нетаниягу, сыном премьер-министра, в своем аккаунте в Instagram.



"Такие жалкие люди, как вы, вы герои против женщин и детей. Мрази, дебилы и трусы. Только такие нули, как вы, способны на такое. Вы - самый большой позор нашей страны, вас нужно осуждать и выкинуть вас. Кучка отбросов".



Он продолжил: “Вы - наши самые большие враги, не меньшие, чем террористы, а может быть, и большие. Отбросы Израиля, вы достали. Вы очень близки к тому, чтобы упасть в глубочайшую пропасть, из которой нет пути назад".