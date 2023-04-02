



Коби Оз о левых: Я не знаю, что у них в головах

Успешный музыкант Коби Оз, бывший лидер группы "Типекс" признается, что не может понять, почему противники правовой реформы продолжают демонстрации против правовой реформы – несмотря на то, что процесс заморожен и начались переговоры.



На своей странице в Twitter Оз прокомментировал протесты и выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией: "Если мы чему-то и научились с момента формирования правительства, так это тому, что ни одна партия не может позволить себе "выиграть" слишком много и унизить соперника. Если переговоры и демонстрации закончатся признанием полного уничтожения реформы, то на этот раз это будет палец оппозиции в глаз сторонникам правительства. Я предлагаю перестать стремиться к принципу "все или ничего", ситуацию нужно спасать на основе взаимного уважения".



На утверждение о том, что он "выбрал сторону", Оз ответил, что "после первой речи Нетаниягу я понял, что их нужно заставить остановиться и говорить, моей реакцией стало участие в демонстрации. Теперь, когда они остановились и разговаривают, я не понимаю, что творится в головах протестующих", - признался певец.