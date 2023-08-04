



Коалиция все еще отстает от оппозиции, - опрос

Cогласно новому опросу, проведенному Maariv, партия “а-Маханэ а-Мамлахти” получила бы 30 мест, если бы гипотетические выборы состоялись сегодня. Партия “Ликуд” премьер-министра Биньямина Нетаниягу немного отстает – она смогла бы получить 27 мест. В совокупности нынешняя коалиция заняла бы 53 места, а оппозиция - 67 мест.



Опрос согласуется с недавними результатами, которые показывают, что коалиция отстает, несмотря на то, что в настоящее время сохраняет власть.



В последнем опросе был рассмотрен насущный вопрос, возникший после того, как Томас Фридман в колонке New York Times предположил, что администрация Байдена может обусловить мир с Саудовской Аравией формированием правительства единства.



Когда речь заходит о выходе премьер-министра из своей нынешней коалиции и создании новой с Ганцем и Лапидом, 42% опрошенных поддерживают эту идею, а 45% выступают против. Интересно, что за выступают 55% респондентов среди избирателей “Ликуда” и 62% среди опрошенных избирателей “а-Маханэ а-Мамлахти”. Многие опрошенные избиратели “Еш Атид“ выступают против этой идеи - 61%.



