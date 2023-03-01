



Коалиция впервые готова приостановить реформу



Впервые с начала законодательного процесса правовой реформы коалиция готова на короткое время остановить ее продвижение в пользу переговоров. Об этом сегодня утром сообщила КАН Бет.



Согласно сообщению, переданному официальными лицами коалиции членам оппозиции, коалиция готова не проводить дискуссии на пленуме и в комиссии по законодательству на следующей неделе по поводу продвижения законов о реформе, если оппозиция согласится провести переговоры в эти дни.