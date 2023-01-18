



"Коалиция усугубляет правовой хаос"

Депутат Гилад Карив (Авода) атаковал поправки к законодательству об отмене законов и выборе судей депутата Симхи Ротмана.



Карив заявил: "Через неделю после того, как министр юстиции публикует свое предложение по Основному закону о судебной власти, председатель Комитета по конституции публикует свой собственный вариант, в котором есть еще более серьезное нарушение конституционной защиты прав человека. Это еще один этап в хаосе направления, созданного коалицией в обход принятых законодательных процессов. Нет более яркого свидетельства того, что правительство переходит к молниеносному принятию законов, а не к переговорам и согласованиям. Перед лицом этих силовых шагов общественный протест должен быть резко усилен."