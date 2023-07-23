



Коалиция: страну не отдадут группе офицеров во главе с Эхудом Бараком



12- й канал израильского ТВ, со ссылкой на источники в коалиции сообщает о том, что “есть твердое решение, что страна не может быть передана группе офицеров во главе с Эхудом Бараком". Несмотря на это в кулуарах по-прежнему предпринимаются попытки достичь компромисса.



Следует подчеркнуть, что даже если компромисс будет достигнут - утвердить закон на нынешней сессии практически невозможно. Закон в более смягченном варианте должен будет вернуться на повторное обсуждение в комитет по законодательству, что невозможно в короткие сроки. Чтобы пойти на одностороннее смягчение на этой сессии, необходимо принять одну из существующих оговорок, но это лишь вопрос воли обеих сторон.



С пятницы произошли три изменения: кризис в ВВС, связанный с письмом более 1000 резервистов, изменение позиции председателя Гистадрута Арнона Бар-Давида и заявление Галанта о необходимости действовать в пользу реформы, при условии широкого консенсуса. Выбор Галанта - либо голосовать "за", либо воздержаться, но “министр обороны не намерен жертвовать своим политическим будущим”.



Именно эти три момента заставили коалицию заморозить прежнее законодательство и в реальности от него отказаться. На Нетаниягу оказывается огромное давление, чтобы он не прекращал продвижение реформы, поскольку это означало бы капитуляцию перед военным переворотом. Поэтому Нетаниягу намерен поднять вопрос о голосовании за ограничений основания разумности, как и намечалось, в понедельник в полдень.



Однако главной проблемой Нетаниягу является не текущий закон, который будет поставлен на голосование на пленуме Кнессета, а продолжение всего законодательства о реформе. В итоге, если не будет достигнуто соглашение или договоренность с оппозицией о продолжении продвижения реформы, ничего не закончится. Во-вторых, Нетаниягу также следует помнить о военном графике: что будет через пять недель, когда летчики не явятся на тренировку?