



Коалиция сняла все законопроекты, чтобы сосредоточиться на законе о “разумности”

Коалиция отозвала все свои законопроекты с пленума Кнессета, чтобы позволить законодателям в Комитете по конституции, закону и правосудию сосредоточиться на принятии закона об “основании разумности”.



Депутаты от оппозиции подали более 27 000 оговорок, пытаясь заблокировать спорный законопроект. В связи с беспрецедентным количеством оговорок, составленных депутатами от оппозиционной комиссии, юрисконсульт Кнессета Сагит Афик предложил несколько вариантов завершения процесса голосования.



Афик считает, что коалиция и оппозиция могли бы договориться о некоторых изменениях в законопроекте в обмен на уменьшение количества оговорок; или депутатам от оппозиции может быть предоставлено 18 часов для объяснения оговорок, а затем Комитет будет голосовать по пакетам оговорок партиями по 20, что позволяет получить около 1500 отдельных голосов; или каждая партия оговорок может быть объяснена, а затем поставлена ​​на голосование одна за другой, но более крупными партиями, составляющими несколько сотен голосов.



Комитет соберется вновь, как только будет завершена повестка дня пленума Кнессета, которая была сокращена, чтобы дать конституционному комитету больше времени для проведения процесса голосования.



“Я хочу поблагодарить членов оппозиции за их честность за то, что они не согласились продвигать какой-либо компромисс по этому законопроекту, который они считают “опасным законодательством”, – саркастически сказал Симха Ротман во время дебатов по этому процессу и обвинил оппозиционных депутатов в “неразумном поведении” за представление такого огромного количества оговорок.



Депутат “Еш Атид” Йоав Сегалович отверг претензии Ротмана, заявив, что председатель Комитета не внес поправки в законопроект, несмотря на настояния нескольких экспертов.



“Вы не допустили реального диалога в Комитете в этом репрессивном процессе”, – возмутился Сегалович и указал, что многочисленные юрисконсульты из различных государственных ведомств не смогли выступить перед комитетом и объяснить последствия законопроекта.



Среди законопроектов, вынесенных с пленума Кнессета, есть законопроект, который требует от израильских послов и генеральных консулов присяги на верность Израилю как еврейскому и демократическому государству, прежде чем они получат свои посты.



Поскольку все правительственные законопроекты отозваны, пленум будет голосовать только по вотумам недоверия правительству, внесенным оппозицией.



