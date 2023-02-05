



Коалиция разделит правовую реформу на две части



Коалиция объявила, что рассматривает возможность разделения правовой реформы и голосования на две части - изменение процедуры выборов судей и раздел, запрещающий БАГАЦу отменять основополагающие законы в ближайшие две недели - об этом сообщает Кан Бет.



Ожидается, что в ближайшее время председатель комиссии Кнессета по конституции, депутат Симха Ротман, объявит о выделении из всей реформы двух вопросов - части, касающейся изменений в Комитете по назначению судей, а также раздела, запрещающего БАГАЦу признавать недействительными основные законы Кнессета, - и о голосовании по разделенной части в первом чтении в комиссии, а затем и на пленарном заседании.



В ходе обсуждений, проведенных комитетом в последние недели, дискуссия сосредоточилась на этих двух вопросах, и их также будут обсуждать в комитете на предстоящей неделе. Первоначально коалиция намеревалась медленно обсуждать разделы всей реформы, а затем сразу же вынести все вместе на голосование. Однако теперь план изменился, и появилось желание поставить части реформы на голосование уже в ближайшие две недели.