



Коалиция рассматривает компромисс по правовой реформе

Газета "Исраэль Ха Йом" сообщает сегодня утром, что коалиция готова к компромиссам по вопросу правовой реформы.



Среди рассматриваемых мер: принятие основного закона в четырех чтениях, отмена отмены “причины разумности” (решения, принимаемые по усмотрению судей без соответствующих юридических прецедентов) и увеличение полномочий судей в комитете по назначениям судей.



Оппозиция, однако, готова к обсуждению только в том случае, если законодательный процесс по принятию правовой реформы будет остановлен.



В рамках компромисса коалиция готова принять и открыть для обсуждения довольно много разделов плана президента. Так, например, обстоит дело в вопросе законодательства об основных законах - основной закон будет вынесен на четыре чтения: три чтения в нынешнем Кнессете и одно в Кнессете, который будет работать один срок после него. Идея состоит в том, чтобы превратить основной закон в закон, который будет трудно принять, но и трудно отменить.



Значительный шаг, на который они будут готовы пойти, лежит вокруг изменения причины разумности при вынесении судебных решений. До сих пор лидеры реформы настаивали на ее отмене. Теперь, в рамках переговоров, они готовы положить на стол так называемый "план Солберга" - который также был предложен президентом страны - согласно которому использование подобного основания будет сокращено и будет определено, где его можно использовать, а где нет.





Во взрывоопасном вопросе о составе комитета по назначению судей коалиция откажется создавать ситуацию, в которой у нее не будет большинства. Они также решительно откажутся позволить судьям наложить вето. Однако они будут готовы достичь договоренностей, которые дадут судьям более весомый голос в комитете - например, в вопросе избрания двух представителей общественности, входящих в его состав. Предлагается, чтобы их выбор осуществлялся совместно или чтобы одного из двух представителей выбирал председатель БАГАЦа.



Что касается вопроса о большинстве, связанного с пискат-а-итгабрут, то в настоящее время лидеры реформы не согласны ни на какую гибкость, кроме большинства в 61 член Кнессета.