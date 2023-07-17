



Коалиция работает над выделением еще 100 млн шекелей для студентов-харедим

Правительство работает над тем, чтобы выделить еще 100 млнв шекелей для финансирования стипендий для студентов ешивы дневного отделения на фоне жалоб со стороны ультраортодоксальных союзников премьер-министра Биньямина Нетаниягу на то, что расширенных льготов, гарантированных их общине недавним государственным бюджетом, было недостаточно.



В воскресном репортаже Kan сообщается, что партии “Яхадут а-Тора” и партии “ШАС” заявили, что бюджет на 2023–2024 годы, принятый в мае, не повысил выплаты до желаемого уровня, и поэтому теперь они требуют большего.



Эта сумма будет сверх дискреционных средств, включенных в бюджет для увеличения стипендий мужчинам-харедим, которые предпочитают заниматься постоянным изучением религиозных текстов вместо работы и службы в армии.



Однако для оплаты этого увеличения стипендии правительству необходимо брать деньги из других источников в бюджете. В репортаже, без упоминания источников информации, говорится, что министры рассматривают возможность повсеместного сокращения во всех правительственных министерствах, а также изучают альтернативы из-за ожидаемой реакции общественности.



Министр финансов Бецалель Смотрич поддержал этот шаг, сообщает Kan.



“Вы использовали деньги израильских граждан… для решения политической проблемы”, — сказал лидер оппозиции Яир Лапид Kan. - Когда эти средства переводятся, они берутся у кого-то другого“.



Другие члены партии “Еш Атид“, которая уже давно настаивает на ограничении общего освобождения от военной службы для ультраортодоксальных израильтян и других льгот, которыми они пользуются, аналогичным образом осудили отчет, как и лидер НДИ Авигдор Либерман.



“Вымогательство со стороны ультраортодоксальных партий не прекращается, — написал в Twitter Либерман. - А кто, по-вашему, заплатит за это? “Анархисты”, которые служат в армии, работают в резерве и платят налоги”.

