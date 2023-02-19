



Коалиция проголосует за законопроект об объявлении премьера недееспособным

После того, как БАГАЦ потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаниягу ответить на петицию о требовании объявить его недееспособным, коалиция перешла в атаку.



Депутат Офир Кац (Ликуд) представил вместе с главами фракций коалиции предложение "Закона об объявлении главы правительства недееспособным".



Согласно закону "объявление должно быть сделано или самим премьер-министром или правительством, большинством в 75% состава правительства. В редких случаях, когда объявление о недееспособности будет противоречить мнению премьер-министра, спикер Кнессета может направить это решение на утверждение пленума Кнессета, который сможет утвердить объявление о недееспособности большинством в 90 членов Кнессета". Кац сказал: "Невозможно полагаться на юридическое толкование без основания в законе, чтобы осуществить шаг, эквивалентный перевороту".