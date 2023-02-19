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Коалиция проголосует за законопроект об объявлении премьера недееспособным
19.02.2023 10:32 Аркадий Бочаровский

Коалиция проголосует за законопроект об объявлении премьера недееспособным

После того, как БАГАЦ потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаниягу ответить на петицию о требовании объявить его недееспособным, коалиция перешла в атаку.

Депутат Офир Кац (Ликуд) представил вместе с главами фракций коалиции предложение "Закона об объявлении главы правительства недееспособным".

Согласно закону "объявление должно быть сделано или самим премьер-министром или правительством, большинством в 75%  состава правительства. В редких случаях, когда объявление о недееспособности будет противоречить мнению премьер-министра, спикер Кнессета может направить это решение на утверждение пленума Кнессета, который сможет утвердить объявление о недееспособности  большинством в 90 членов Кнессета". Кац сказал: "Невозможно полагаться на юридическое толкование без основания в законе, чтобы осуществить шаг, эквивалентный перевороту".

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