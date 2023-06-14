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Коалиция призывает оппозицию продолжать переговоры: “Хватит ставить ультиматумы”
14.06.2023 14:41 Ирина Демьянова

Коалиция призывает оппозицию продолжать переговоры: “Хватит ставить ультиматумы”

Руководители коалиции призывают оппозицию продолжить переговоры по cудебной реформе при посредничестве президента Ицхака Герцога, несмотря на то, что они настаивают на отсрочке назначения кандидатов в комиссию по отбору судей.

В своем заявлении лидеры коалиции обвиняют члена парламента Тали Готлиб от партии “Ликуд” в том, что она не сняла свою кандидатуру, утверждая, что поэтому у них “не было другого выбора”, кроме как работать над тем, чтобы отсрочить назначение двух депутатов в комиссию на месяц.

Отметив, что оппозиция заявила, что переговоры будут сорваны, если коалиция выберет в комитет двух своих членов, а не одного члена коалиции и одного члена оппозиции, как это принято, коалиция заявила: "Этого не произошло".

“Главы коалиций призывают оппозицию прекратить выдвигать ультиматумы и предлоги для срыва переговоров”, — говорится в заявлении.

 

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