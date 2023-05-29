



Коалиция предложила заморозить ключевые части реформы судебной системы на год

Коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньягу предлагает заморозить основные части спорной судебной реформы на год, включая контроль над комиссией по назначениям судей и пункт о потенциальной отмене, пишет The Times of Israel.



В сообщении радио “Галей ЦАХАЛ” говорится, что, хотя до сих пор коалиция была готова заморозить эти пункты плана на шесть месяцев, этот срок был продлен до года. Согласно статье, в обмен на замораживание этих ключевых частей изменений судебной системы будет изменение в применении так называемого критерия “разумности”, используемого судом, а также изменения в полномочиях государственных юрисконсультов.



По данным издания, коалиция предложила заморозить принятие закона, который даст правящим коалициям обширный контроль над подавляющим большинством назначений судей, предоставив коалиции автоматическое большинство в Отборочном комитете судей. Законопроект находится на стадии принятия в качестве закона и может быть вынесен на окончательное голосование на пленуме Кнессета в любой момент. Противники судебной реформы подвели черту под этим законопроектом, заявив, что он политизирует суд, устранит ключевые ограничения на государственную власть и нанесет серьезный ущерб демократическому характеру Израиля. Его принятие почти наверняка приведет к возобновлению активной общественной оппозиции.



Кроме того, коалиция также заморозит принятие закона, который позволит Кнессету отменить решение БАГАЦа, если тот отменит принятый закон. Инициатива этого законопроекта исходила от партий харедим, потому что они хотят принять закон, регулирующий освобождение от призыва в армию для своих избирателей. Предыдущие подобные законопроекты, которые удовлетворяли требования харедим, были отклонены судами. Партии харедим также ищут способ обойти вмешательство суда в вопросе разрешения гендерной сегрегации в общественных местах.



В статье, опубликованной в понедельник, 29 мая, говорится, что оппозиция не желает принимать это предложение, пока не определен состав комитета по отбору судей, который вскоре будет сформирован. Оппозиция заявила, что откажется от компромиссных переговоров, если в комиссию будут выбраны два депутата от коалиции. Согласно воскресному сообщению 12-го канала, 28 мая, коалиция не будет выбирать двух депутатов для комиссии, а вместо этого, в соответствии с традицией, назначит одного.



Ожидается, что стороны возобновят прямые переговоры во вторник, 30 мая. В последние дни переговоры ведутся при посредничестве команды из резиденции президента, принимающая переговоры.



Министр энергетики Исраэль Кац заявил в понедельник, 29 мая, в интервью радио “Галей ЦАХАЛ”, что партия “Ликуд” по-прежнему считает, что в судебную систему необходимо внести изменения.