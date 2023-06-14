



Коалиция планирует отложить голосование по комиссии по отбору судей на месяц

Депутаты “Ликуд” подтвердили The Times of Israel, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал во время партийного собрания голосовать против всех кандидатов в надежде отложить голосование по кандидатам в комиссию по отбору судей на один месяц.



Если в бюллетене останется только два кандидата, то депутаты могут проголосовать “против” них, а если это сделает большинство, то через 30 дней будет проведено новое голосование.



Нетаниягу надеется оказать давление на всех депутатов коалиции, чтобы они отказались от участия в голосовании, оставив только депутата от “Еш Атид” Карин Эльхарар и депутата от “Ликуд“ Тали Готлиб.



Готлиб говорит, что она отказалась от предложения, выдвинутого сегодня утром на встрече с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, отозвать всех кандидатов в комиссию по отбору судей и, таким образом, фактически отодвинуть голосование на 30 дней.



В интервью 12 каналу Готлиб не сообщила, кто выдвинул идею, но говорит, что отказалась ее развивать, так как неоднократно говорила, что не будет снимать свою кандидатуру, несмотря ни на что.



Если остается только два кандидата, законодателям разрешается голосовать либо “за”, либо “против” выбора. Если два кандидата не могут набрать большинства голосов “за”, то Кнессет может провести повторные выборы через 30 дней, согласно сводке протокола, направленной юрисконсультом Кнессета.



Ожидается, что член парламента от оппозиции Карин Эльхарар останется в бюллетенях для голосования, а это означает, что коалиция снимет всех кандидатов, кроме Готлиб, а затем попросит своих законодателей проголосовать против обоих.



Этот план дает коалиции преимущество в ожидании результатов выборов Ассоциации адвокатов Израиля, которые состоятся 20 июня. Если новый глава коллегии будет благосклонен к коалиции, она сможет назначить двух депутатов от коалиции в надежде получить большинство в коллегии.



С четырьмя политиками и двумя представителями IBA коалиция может выбрать следующего председателя Верховного суда, после чего у них будет семь голосов при голосовании и они смогут избирать судей Верховного суда.



Если будет выбран кандидат от IBA, который не поддерживает реформу у коалиции будет меньше мотивации бороться за два места коалиционных законодателей.

