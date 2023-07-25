Новости » Политика
Коалиция ответила Бахарав-Миара по поводу закона об отстранении премьера
25.07.2023 18:36 Алина Груднева

Коалиция ответила Бахарав-Миара по поводу закона об отстранении премьера

Лидеры коалиции ответили юридическому советнику правительства Гали Бахарав-Миара на ее заявление относительно нового закона об отстранении от власти главы правительства.

В совместном заявлении, разосланном пресс-секретарем министра юстиции Яривом Левиным, они обвинили Гали Бахарав-Миара в "очередной попытке аннулировать демократический выбор" граждан.

"При демократии только граждане будут выбирать, кто будет премьер-министром", — сказано в заявлении.

В коалиции также опровергают, что есть связь между попытками правительства провести правовую реформу и судебным процессом над Биньямином Нетаниягу.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы