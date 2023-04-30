



Коалиция откажется от реформы института юридических советников



Газете "Исраэль Хайом" стало известно, что коалиция готова отказаться от требования о политических назначениях юридических советников в правительственных министерствах в рамках переговоров в Доме президента. Речь идет об одном из немногих законов о правовой реформе, который был прямо упомянут от имени Ликуда в коалиционных соглашениях.



В коалиционном соглашении говорилось о реформе, в результате которой назначение юридического советника будет осуществляться генеральным директором министерства - и фактически станет личным назначением министра.



В четверг переговорные команды от имени коалиции и оппозиции обсуждали статус юридических советников в правительственных министерствах. Переговорщики коалиции не настаивала на том, чтобы должности юридических советников были объявлены “должностями доверия”.



В плане компромисса президента говорится: "Назначение юридических советников будет проводиться как процесс профессионального поиска на государственной службе, и независимость юридических советников будет сохранена. Процедура будет проводиться на конкурсной основе, как это принято сегодня".



Во время дебатов в Президентском доме представители коалиции подчеркнули важность возможности отстранить юридического советника от должности, если он мешает министру проводить свою политику. Кроме того, они говорили о том, чтобы назначать юридических советников на должность заранее и о том, что их заключение не было обязательным с точки зрения конституционности. То есть, заключение юридического советника, связанное с текущей агендой будет обязательным только с точки зрения законности соблюдения процедуры .