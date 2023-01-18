



Коалиция обещает "исправить несправедливость" в отношении Дери

Главы коалиционных партий сделали специальное заявление после решения БАГАЦа о том, что Арье Дери не может занимать пост министра.



В совместном заявлении лидеры коалиции пообещали "исправить несправедливость" в отношении Дери.



"Мы с шоком, болью и глубокой скорбью восприняли приговор по делу министра Арье Дери. Его экстраординарные способности и огромный опыт нужны Государству Израиль в эти сложные дни больше, чем когда-либо. Помимо серьезной личной несправедливости, причиненной министру Дери сам приговор является огромной несправедливостью по отношению к более чем двум миллионам граждан, большинству людей, которые проголосовали за правительство во главе с Нетаниягу, в котором Арье Дери будет играть центральную и значительную роль. Мы будем действовать любым законным способом, который доступен для нас, чтобы без промедления исправить несправедливость и серьезный ущерб, нанесенный демократическому решению и суверенитету народа", - говорится в заявлении коалиции.