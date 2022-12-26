



Коалиция Нетаниягу официально представлена ​​в Кнессете

Спикер Кнессета Ярив Левин официально проинформировал пленум Кнессета о том, что Биньямин Нетаниягу объявил о своей готовности сформировать следующее правительство Израиля.



По закону у Нетаниягу теперь есть семь дней, чтобы привести к присяге свою шестипартийную коалицию, в которую кроме "Ликуд" входят три ультраправые и две ультраортодоксальные.



Левин сообщил, что слушания и голосование по новому правительству назначены на утро четверга, но самое позднее оно может быть проведено в понедельник, 2 января.



Новому премьер-министру еще предстоит преодолеть некоторые ключевые камни преткновения, прежде чем привести правительство к присяге, в том числе формализовать коалиционные соглашения почти со всеми своими партнерами, разделить рабочие места между членами его партии "Ликуд" и завершить работу над двумя ключевыми законодательными актами, которых требуют партнеры по коалиции в качестве предварительных условий.

