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"Коалиция не верит премьеру, они боятся взять бразды правления в свои руки"
25.12.2022 10:17 Аркадий Бочаровский

"Коалиция не верит премьеру, они боятся взять бразды правления в свои руки"

Член Кнессета Матан Кахана (Махане Мамлахти) прокомментировал в эфире радио Ynet задержку с формированием правительства. Он заявил, что "члены будущей коалиции не верят премьер-министру. Именно поэтому все эти законы принимаются сейчас. На мой взгляд, они просто боятся взять бразды правления в свои руки". 

Кроме того, Кахана сказал, что "Бен-Гвир и члены его коалиции раздавали обещания направо и налево, а теперь они столкнулись с реальностью. Если они попытаются исправить ситуацию так, как они говорили, мы быстро окажемся втянутыми в очень тяжелый конфликт".

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