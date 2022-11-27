



Коалиция не может набрать большинства для замены спикера Кнессета

Коалиция испытывает трудности с набором большинства в 61 депутата Кнессета для замены спикера Кнессета и продвижения законодательства, которое бы дало право назначить Арье Дери на пост министра.



Председатель партии религиозного сионизма Бецалель Смотрич отказался подписать форму, которую необходимо было представить нынешнему спикеру Мики Леви для назначения нового председателя. Смотрич отказывается подписывать форму до “появления признаков значительного прогресса его партии в коалиционных переговорах”. Партия Смотрича заявила, что "мы не получали такого официального запроса". Ожидается, что вечером 27 ноября председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу встретится со Смотричем в попытке достичь взаимопонимания.