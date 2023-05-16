



Коалиция намерена продвигать некоторые части судебной реформы без соглашений

После недельного перерыва, связанного с операцией "Щит и стрела", сегодня в резиденции президента возобновятся переговоры о судебной реформе между представителями коалиции и оппозиции.



Источники в правящей коалиции сообщили вчера вечером Israel Hayom, что их цель - добиться принятия некоторых законов в ходе текущей летней сессии Кнессета. Они надеются, что этого удастся достичь благодаря соглашениям с оппозицией, но они планируют продвигать законодательство, даже если договориться не получиться.



На данном этапе инструкции премьер-министра Биньямина Нетаниягу коалиционным переговорщикам остаются неизменными: продолжать попытки достичь широких соглашений. Но высокопоставленные чиновники коалиции не намерены сидеть сложа руки и заявили, что они предпримут одно из двух следующих действий: либо они достигнут соглашения, либо они будут продвигать хотя бы часть предложенного законодательства в одностороннем порядке.



Ожидается, что график работы коалиции освободится в течение следующей недели, после того как пленум Кнессета примет во втором и третьем чтениях государственный бюджет и законопроект о договоренностях до пятницы. Это оставит около полутора месяцев для достижения прогресса по другим законодательным актам в Кнессете, таким как законопроект о харедим.



Председатель комитета Кнессета по конституции, законодательству и юстиции член Кнессета Симха Ротман заявил, что он намерен продвигать некоторые части предлагаемой судебной реформы в ходе текущей сессии Кнессета. Как и Ротман, министр юстиции Ярив Левин не отказался от своей цели не допустить отсрочки принятия закона о реформе до следующей зимней сессии Кнессета.



Оппозиция недовольна тем, как идут переговоры. Лидеры протеста требуют от лидеров партии "Маханэ Мамлахти" и "Еш Атид" немедленно прекратить переговоры. "Мы обратились в резиденцию президента с просьбой установить обязательные сроки и рамки переговоров в надежде, что мы будем знать, на какой стадии находятся дела", - сказал один из источников в оппозиции, участвующий в переговорах.



На сегодняшний день не было достигнуто никакого прогресса по Комитету по отбору судей, но был достигнут прогресс по Основному закону и по вопросу о юридических советниках. Однако представители оппозиции потребовали, чтобы любое окончательное соглашение было представлено в виде пакета; в результате заметного прогресса не произошло.