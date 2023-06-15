



Коалиция наложила санкции на Тали Готлиб

Депутат от “Ликуд” Тали Готлиб в четверг подверглась санкциям со стороны члена парламента от коалиции Офира Каца после того, как она нарушила партийную и коалиционную дисциплину, отказавшись снять свою кандидатуру на голосовании в комиссию по отбору судей в среду в Кнессете.



До дальнейшего уведомления членство Готлиб в комитетах Кнессета будет заморожено, ей не будет разрешено предлагать законопроекты и не будет разрешено выступать от имени фракции “Ликуд” в Кнессете.

