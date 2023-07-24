



Коалиция может пойти на маловероятный компромисс - 12 канал

12 канал Телеканал сообщает, что коалиция может пойти на компромисс с оговоркой, что на данный момент такая возможность кажется маловероятной.



Обсуждаемое предложение, как сообщает 12 канал без ссылки на источник, будет заключаться в том, чтобы остановить голосование по законопроекты об ограничении "оснований разумности" после того, как он будет одобрен во втором чтении, и отправить его обратно в комитет.



Затем закон будет возвращен на третье и окончательное чтение с текстом, согласованным в ходе переговоров с оппозицией, через неделю. Дальнейшее законодательство о пересмотре судебной системы будет отложено на год с целью достижения консенсуса.



По оценке 12-го канала, вероятность того, что в последнюю минуту произойдет такой поворот событий, очень мала, особенно с учетом яростного сопротивления со стороны министров Левина и Бен-Гвира.



В сообщении говорится, что Левин и Бен-Гвир открыто угрожали Нетаньягу, что они развалят коалицию, если законопроект не будет принят сегодня.



В нем также сообщается, что президент Герцог находится в телефонном контакте с ключевыми фигурами коалиции, включая Арье Дери, все еще пытаясь добиться соглашения сторон.

