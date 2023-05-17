



Коалиция критикует Бен-Гвира после бойкота голосования

Высокопоставленные члены коалиции раскритиковали министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира после того, как его партия снова бойкотировала голосование в Кнессете.



Цитаты, публикуемые в израильских СМИ и приписываемые неназванным высокопоставленным членам коалиции, гласят, что "Итамар Бен-Гвир больше заботится об освещении в прессе, чем о поддержании правого правительства и целостности коалиции".



"В правительстве проблемы решают сообща, и, вопреки его мнению, он не единственный, кто заботится о Негеве и Галилее", — говорят они.



"Может быть, действительно лучше, чтобы они свергли правительство. Мы пойдем на выборы, а общественность пусть выгонит тех, кто несет ответственность за развал правого правительства. Подъем левого правительства будет на совести Бен-Гвира", — цитируют коалиционных депутатов СМИ.

