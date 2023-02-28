



Коалиция и оппозиция предложили комбинированную модель судебного надзора

На утреннем заседании в понедельник, 27 февраля, Симха Ротман представил членам комиссии по конституции, законодательству и правосудию две модели судебного пересмотра, включая новую "британскую модель". Член комиссии от Аводы Гилад Карив и Ротман обсудили объединение “жестких” и “мягких” полномочий судебного надзора и третью “комбинированную” модель.



Британская модель, также называемая моделью НДИ, предлагает более неформальный процесс судебного надзора. Вместо того чтобы Высший суд справедливости отменял закон, противоречащий Основным законам, как в нынешней системе, суд объявляет законодательство несовместимым.



Председатель БАГАЦа уведомляет об этом премьер-министра и спикера Кнессета. Заявление, сделанное при поддержке не менее трех судей, не будет иметь обязательной силы и позволит законодательному органу исправить ошибки.



Единственная ситуация, в которой суду будет позволено отменить законодательство, если оно не будет принято "необходимым" большинством Кнессета и в нескольких чтениях.



Карив раскритиковал отсутствие в этой системе инструментов для обеспечения соответствия основным законам, заявив, что она "не может ограничиться заявлением, переданным спикеру Кнессета. В Великобритании существует корректирующее распоряжение, которое не требует законодательных процедур".



Ротман представил исправленный законопроект по первой модели, который был изменен после обсуждения в комиссии.



Предыдущие версии законопроекта ограничивали судебный надзор ситуациями, когда расширенная коллегия из 15 судей единогласно соглашалась с тем, что закон нарушен.



В соответствии с заявлением Ротмана в воскресенье о том, что ограничение на единогласие будет смягчено, пересмотренный законопроект ограничивает судебный надзор четырьмя пятыми от полного состава коллегии.



Карив предложил объединить мягкий и жесткий механизмы судебного пересмотра двух моделей в новую модель, подчеркнув при этом, что мягкий механизм должен иметь определенную форму контроля. Мягкий механизм будет иметь простое большинство, а жесткая модель - квалифицированное большинство.



Ротман и Карив также разошлись во мнениях относительно точного процента большинства, задействованного в этих механизмах, но председатель положительно отнесся к идее объединения моделей.



"Это неплохая идея, ваше предложение очень важно, и сама структура - хорошая идея", - сказал Ротман. "Я попрошу юрисконсульта предложить такую интегрированную альтернативу".



Ротман сказал, что они имеют дело только с судебной частью уравнения, а законодательная часть должна быть рассмотрена в Основном законе: Законодательство. Он также высказался за добавление положения о том, как Кнессет будет относиться к такому процессу. Ротман сказал, что предложение Карива будет обсуждаться дальше.



Законопроект, обсуждавшийся в понедельник, также содержит положения об отмене закона. Эта оговорка может быть реализована простым большинством голосов в Кнессете в тексте закона, превентивно освобождая его от пересмотра судом. Закон может быть рассмотрен судом только через год после окончания срока полномочий Кнессета, который осуществил отмену.



Ротман заявил в воскресенье, что законопроект будет вынесен на голосование для передачи на пленум Кнессета в среду.

