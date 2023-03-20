



Коалиция хочет перенести выборы на 2027 год

Коалиция пытается продлить нынешний срок полномочий Кнессета на пять лет и назначить дату следующих выборов на ноябрь 2027 года - это следует из ответов, поданных вчера партиями "Ликуд" и "Яадут А-Тора" председателю избирательной комиссии, судье Ноаму Солбергу.



Это ответы на поданное прошение о продлении срока полномочий нынешнего Кнессета, которое основано на пробеле в Основном законе о Кнессете, где упоминается дата окончания срока полномочий Кнессета согласно еврейскому календарю - месяц Шушан. С другой стороны, юридический советник Кнессета считает, что изучение сути и цели закона указывает на то, что дата выборов будет через четыре года, как это принято, в ноябре 2026 года.



"Ликуд" и "Яадут А-Тора" утверждают, что следующие выборы должны состояться через пять лет после последних выборов, потому что предыдущие выборы проходили в месяц Шушан, закон же гласит, что следующие выборы пройдут "до следующего месяца Шушан по истечении четырех лет со дня выборов".



Позиция коалиции противоречит позиции юридического советника Кнессета Сагит Афик, которая выступает против просьбы о продлении срока. "Хотя интерпретация заявителя возможна с лингвистической точки зрения, она не вытекает из текста в явном виде".