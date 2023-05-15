



Коалиция готовится к ночному заседанию Кнессета, а оппозиция хочет ей помешать

Лидеры коалиции готовятся к возможному ночному заседанию Кнессета, предупредив 64 депутатов правящего блока, чтобы они оставались в состоянии готовности до утра.



“На данный момент, по нашим оценкам, пленум продлится до утра”, – говорится в сообщении. “Параллельно с дебатами в зале Финансовый комитет продолжит голосование во время пленума”.



Финансовый комитет в настоящее время работает над подготовкой бюджетного законодательства, которое должно быть завершено в сжатые сроки. Если бюджет не будет принят до 29 мая, правительство автоматически распустится.



Согласно проекту повестки дня пленума, наиболее важным законодательным актом, который будет поставлен на голосование сегодня, является восстановление плана по завершению налоговых льгот для работающих семей в 2024 году.



Ожидается, что оппозиция выдвинет правительству три меры недоверия, и всех их коалиция легко отклонит.